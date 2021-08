Oberkohlstätten eröffnete ein Kommunikationszentrum für Jung und Alt

OBERKOHLSTÄTTEN "Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber Zukunft bauen", so Bgm. Christian Pinzker.

Ganz oben auf der Agenda des Ortsteils Oberkohlstätten stand die Löschteichsanierung. OV Werner Kappel suchte in Gesprächen mit Bgm. Christian Pinzker und Vizebgm. Martin Pinczker sowie Freunden aus dem Ortsteil nach Lösungen. Was können wir tun? Es ergaben sich viele tolle Lösungsvorschläge, also packen wir’s an. Am 23.10.2020 war Start für ein geplantes Kommunikationszentrum direkt am „Alpannonia Weitwanderweg“ – neun Monate später und nach unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden wurde dieses gelungene Dorfprojekt von der gesamten Dorfbevölkerung feierlich eröffnet.

Das neue Kommunikationszentrum ist ein Projekt der ganzen Dorfgemeinschaft von Oberkohlstätten

Geworden ist es ein barrierefreier, zeitgemäßer Ort der Begegnung für Jung und Alt mit Fernsehraum, Küche, Getränkeautomat sowie Terrasse und Sanitäranlagen. Im Außenbereich stehen Stehpulte, Liegestühle und gepflegte Plätze zum Erholen und Chillen bereit. Auch Gäste, die am Weitwanderweg unterwegs sind, finden hier ein erholsames Miteinander. "Viele freiwillige Helfer trugen zum 200.000 Euro Projekt bei, das ausschließlich von regionalen Firmen umgesetzt wurde“, so Pinzker.

Sie waren die Initiatoren dieses Dorfprojektes - Vizebgm. Martin Pinczker, Ortsvorsteher Werner Kappel mit seinem "Start-Spruch" packen wir's an und Bgm. Christian Pinzker.

Themen aufgreifen und sie umsetzen

"Der Bevölkerung zuhören, Themen aufgreifen und sie bestmöglich umsetzen", so Bgm. Pinzker. Beim Kommunikationszentrum hat ganz Oberkohlstätten angepackt und mitgeholfen, um dieses Dorfprojekt zu realisieren. Die Idee kam von OV Werner Kappel, umgesetzt wurde sie gemeinsam mit der Ortsbevölkerung sowie der Unterstützung von Bgm. Christian Pinzker und Vizebgm. Martin Pinczker.

Oberkohlstätten hat neuen Wohlfühl-Ort

Die "Schranz-Girls" verwöhnten mit Aufstrich-Brote, leckeren Mehlspeisen und Kleingebäck

Bei der Eröffnung des modernen Kommunikationszentrums war das "WIR-Gefühl" einer ganzen Dorfgemeinschaft hautnah spürbar. Ein Ort baute ein Zukunftsprojekt – viele brachten sich mit ihrer "Hände-Arbeit" ein – alle kamen zur Eröffnung und die ersten genossen bereits das "Chill-Gefühl".