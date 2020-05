Das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung bietet Beratung auch auf Distanz.

STADTSCHLAINING. Das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (ASPR) bietet kostenlose, unbürokratische und anonyme Beratung in Krisenzeiten - für Pädagogen und Erziehungsberechtigte - via Telefon, Skype oder Zoom.

Die ASPR Helpline ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, sowie Freitag von 8 bis 13 Uhr unter 03355/2498-507 erreichbar. Auskunft und Anmeldung gibt es bei Claudia Hofer unter hofer@aspr.ac.at. Finanziert wird die Helpline vom Land Burgenland.

Beratung in der Krise

Die ganze Welt und auch Österreich befindet sich im Ausnahmezustand. Alles, was normal war, ist momentan Luxus. Kindergarten, Schule, Freunde, Abwechslung, soziales Miteinander, Austausch, all das ist nicht mehr so, wie es noch vor ein paar Wochen war. Und diese neue Welt ist für uns alle eine große Herausforderung. Gerade auch im Bildungsbereich. Plötzlich werden Erziehungsberechtigte zu Lehrern.

Plötzlich ist die Schule in den eigenen vier Wänden. Plötzlich müssen Lehrer ihre Schülern virtuell unterrichten. Das kann leicht zu Stress und Überforderung führen. Und Überforderung bietet einen guten Nährboden für Konflikte. Und ungelöste Konflikte können schnell zu Gewalt führen.

Beratungsangebot

Das Team der Friedenswochen-TrainerInnen steht für Ihre Anliegen gerne zur Verfügung. Die Damen und der Herr sind alle ausgebildete Mediatoren, viele von ihnen haben auch die Coaching- und Supervisions-Ausbildung. Vor allem aber haben sie langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit Schülern, Pädagogen sowie Erziehungsberechtigten und auch in deren Beratung.

Sie können die kostenlose und anonyme Beratung per Telefon, Skype oder Zoom in Anspruch nehmen. Finanziert wird diese über Subventionen des Landes Burgenland für die ASPR Friedenspädagogik. ASPR Projektverantwortliche ist Ursula Gamauf-Eberhardt.

Kontakt

Österreichisches Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung

Rochusplatz 1

7461 Stadtschlaining

Tel: 03355/2498

E-Mail: aspr(at)aspr.ac.at

Homepage: www.aspr.ac.at