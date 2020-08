Nach 7 Jahren in der Ambrosigasse 7 wird Lila´ s Food (anderen auch eher bekannt unter Lila´ s different Food) demnächst an einem neuen Standort in Oberwart zu finden sein. Denn wie schon erwähnt nach 7 Jahren in der Ambrosigasse beginnt demnächst das neue Abenteuer in der Wienerstraße 52 - das ist für jene die sich nicht so gut in Oberwart auskennen - gegenüber vom Irish Pub Tamdhu bzw. genau neben der Turmöl Tankstelle.