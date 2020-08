In ihrem roten Bücherbus reisen Alfred Komarek und Theodora Bauer durch ganz Österreich und treffen spannende Autoren in ihrer Heimat zum Gespräch. Der Sender Servus TV bringt dann diese Gespräche als Sendung.

So auch am 20. August, als der Bücherbus im Oberwarter Stadtpark Station machte. Hierbei war dann Moderatorin Theodora Bauer mit Jürgen Pokorny vom Buchhandel Pokorny im Gespräch über die neuesten literarischen Werke. Was dabei an diesem Drehort alles gefilmt wurde sieht man demnächst auf Servus TV.

Aber auch Autoren wie Clemens Berger und Katharina Tiwald schauten vorbei.

