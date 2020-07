Da der Meisterschaftsbetrieb mit 12. März 2020 aufgrund des Coronaviruses abgebrochen wurde, schaffte die Mannschaft UTTC Oberwart 2 mit den Spielern, Michael Seper, Peter Stengg, Andreas Schmidt und Spielertrainer Tamas Kalmar den Mannschaftsmeistertitel 2019/2020 in der Burgenländischen Landesliga zu gewinnen. Denn es war die klare Absicht des Vorstandes des BTTV für die Spielsaison 2019/20 eine Abschlusstabelle mit Meistern zu haben. Somit schloss Oberwart 2 die Saison nach nur 12 gespielten Spieltagen als Tabellenführer und den damit verbundenen Meistertitel ab. In 12 abgeschlossenen Spielen erreichte man 11 Siege und musste sich nur einmal geschlagen geben. Diese eine Niederlage gab es in der 3. Runde in Oberpullendorf.

Neben der Meisterfeier gab es auch noch ein Jubiläum zu feiern! Denn im Jahr 2020 feiert der UTTC Oberwart sein 30-jähriges Vereinsjubiläum.

Zudem erreichte man in Kufstein bei den 90. Österreichischen Staatsmeisterschaften erstmalig einen österreichischen Staatsmeistertitel im Doppel zu gewinnen. Mit dem Doppel Dominik & Mathias Habesohn hat man nicht nur zwei Spieler welche in der Bundesligamannschaft spielen, sondern auch eben zwei Spieler die im Doppel das Finale bereits zum zweiten Mal in Folge erreicht haben, aber es heuer geschafft haben den Staatsmeistertitel heim zu holen.

Unter den anwesenden Gästen war auch Bürgermeister, 2. Landtagspräsident Georg Rosner, welcher auch seine Grußworte zum 30-Jährigen Vereinsjubiläum überbrachte. Zudem gab es Ehrungen von Vorstandsmitgliedern, sowie die Pokalübergabe an die anwesenden Spieler.