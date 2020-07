Nachhaltigkeit bei der FF Rohrbach/Teich

Mit dem Ankauf der neuen Schutzbekleidung schieden die alten Schutzjacken und Schutzhosen aus dem aktiven Dienst der FF Rohrbach/Teich aus. Um diese nicht einfach in den Müll zu werfen wurden jene Exemplare, welche keine Beschädigungen aufwiesen, an die Feuerwehrjugend übergeben. Weiters überlegte sich FM Kerstin Oswald etwas anderes daraus zu machen, wobei nach kurzer Entwurfsphase der Entschluss für Atemschutz-Flaschenhüllen fiel. So kann sich die Feuerwehr Rohrbach/Teich nun über drei Stück dieser Schutzhüllen freuen, welche zu 100% in Eigenregie bzw. aus alten Schutzjacken hergestellt wurden. Somit leisten die alten Schutzjacken - in etwas anderer Form - nach wie vor ihren Dienst in der Feuerwehr Rohrbach/Teich.