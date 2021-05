Am Samstag, 29.05.2021, fand der zweite Teil des Wissenstest des BFKFO Oberwart statt.

BEZIRK OBERWART. Auch diese Woche wurde wieder großes Augenmerk auf die Einhaltung der geltenden Maßnahmen, zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie, gelegt. So musste wieder entweder ein negatives Testergebnis oder der Schulnachweis vorgelegt werden.

Diese Woche waren die Abschnitte 4-6 und 10, aufgeteilt auf die Feuerwehrhäuser Loipersdorf und Oberwart, an der Reihe. Wie bereits vergangenen Samstag stellten sich die Jugendlichen in 155 Prüfungen den verschiedenen Stationen.

Knotenkunde bis Feuerwehrfragen

Die Stationen des Wissenstest umfassen unter anderem die Knotenkunde, Gerätekunde und einen Fragenkatalog mit Fragen aus dem Feuerwehrwesen. Somit wird den Feuerwehrleuten von morgen, aufgeteilt auf 6 Stufen, das grundlegende Wissen eines aktiven Feuerwehrmitgliedes vermittelt.

Auch diese Woche konnten wieder vier Bewerter aus dem Bezirk Oberwart mit dem Bewerterabzeichen für ihre Tätigkeit als Bewerter geehrt werden.

Wissenstest der Feuerwehrjugend