Gemeinde Oberloisdorf will neuen Nahversorger nach Stremer Vorbild installieren.

OBERLOISDORF (ms). Nach dem Vorbild einer innovativen Nahversorgerlösung in Strem, plant auch die Gemeinde Oberloisdorf im ehemaligen "Gasthaus zum Dorfkrug" einen Nahversorger zu installieren. Das Gebäude hat die OSG 2016 übernommen.

"Es wird über einen Neubau nachgedacht. Dieser soll einen Nahversorger mit Kaffeehausecke, ein Frisörstudio und auch Wohnungen im Obergeschoß integrieren. Für den Nahversorgerbetrieb steht das Modell eines Vereins im Raum nach dem Vorbild der Gemeinde Strem. Die Planung soll noch heuer starten, damit mit dem Projekt 2021 gestartet werden kann", so Bgm. Manfred Jestl.

Interesse am "Landpaket"

Kürzlich konnte sich Bgm. Jestl ein Bild vom Projekt "Unser G'Schäft" in Strem machen. " Ziel ist es, einen weiteren Schritt im Sinne einer gelebten Dorferneuerung zu setzen - eine Bereicherung für die Infrastruktur und das Ortsbild", so Jestl.

Es gibt auch Gespräche über eine mögliche Postpartnerschaft, die im Rahmen des Projekts "Landpaket" realisiert werden könnte.

Rückhaltespeicher größtes Bauprojekt

Im Bereich des Spielplatzes am Anger wurden heuer mehrere Bäume gepflanzt. Diese sollen für schattige Plätzchen - vor allem an heißen Sommertagen - sorgen, um den Aufenthalt für Kinder und Erwachsene angenehmer zu gestalten.

Mit dem Baubeginn des Rückhaltespeichers wurde das derzeit größte Bauprojekt in der Gemeinde gestartet. Die Aufgabe des Speichers ist es, die anfallenden Schmutzwässer kontrolliert in den Transportkanal einzuleiten. Um die Kläranlage in Klostermarienberg zu entlasten, werden entsprechende Messgeräte angebracht, die diesen Vorgang unterstützen.

Die Gemeinde Oberloisdorf gewährt eine E-Bike-Förderung von 75 Euro, sofern im Vorfeld auch ein gleichartiger Zuschuss vom Land Burgenland für ein E-Bike gewährt wurde. Der Gemeinderat beschloss im Dezember 2019 zudem eine neue Friedhofsordnung.

Veranstaltungen

5.9.: Tag der offenen Tür, Dorfmuseum

20.9.: Erntedank- und Pfarrfest

3./4.10.: SKK Oktoberfest

4.10.: Evang. Kirchweihfest

10.6./7.11.: Gesundesdorf-Wanderung

25.10.: Heimatabend

26.10.: Hubertusmesse

24.11.: Kathreinmarkt

1.12.: Adventfenster, Gemeinde

5.12.: Adventmarkt

8.12.: Preisschnapsen

12.12.: Adventkonzert Michaeliskirche

18.12.: Adventfenster, Feuerwehr

18.12.: Gesundesdorf-Adventfensterwanderung

24.12.: Glühweinstand Burschen

31.12.: Silvesterwanderung

31.12.: Jahresausklang, Dorfmuseum

Daten & Fakten

Einwohner: 806

Fläche: 10,65km²

Seehöhe: 254m

Gemeinderat: 10 ÖVP, 5 SPÖ

Anzahl Vereine: 16

Anzahl Betriebe: 26

Kinderbetreuung: Kindergarten, Kinderkrippe, Volksschule, Hort

Homepage: www.oberloisdorf.at