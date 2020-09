Am 1. August eröffnete "Die Putzerei" in Oberwart neu. Denn nachdem man lange Zeit im EKO beheimatet war, übersiedelte man nun mehr in den Oberwarter Stadtkern und bietet das gleiche Angebot wie am alten Standort an. Hierbei gibt es auch einen nahen Parkplatz, und das trotz des Standortes! Denn direkt vor dem Geschäftslokal gibt es keine Parkplätze, dafür aber einen nahegelegenen Schotterparkplatz.