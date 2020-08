Nach 7 Jahren in der Ambrosigasse 7 übersiedelte "Lila´ s different Food" in die Wienerstraße 52 in Oberwart. Statt nur noch Mittagsmenüs anzubieten macht man jetzt auch Barbetrieb.

Montag bis Freitag wird es weiterhin Mittagsmenüs geben und Freitag & Samstag wird es auch abends Barbetrieb geben. Im Sommer hat man dann auch die Möglichkeit nicht nur in den Innenräumen das Menü zu genießen sondern auch auf der Terrasse ein Glas Wein (an Tagen mit Barbetrieb) zu genießen.

Somit ist heute, am 28. August 2020, der Startschuss zu einem neuen Abenteuer gefallen.

Das Team von Lilas Bistro - Espresso - Bar freut sich auf euren Besuch!