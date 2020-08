Die Neue Eisenstädter baut nah beim Menschen in mehr als 80 Gemeinden – im städtischen Bereich und in kleinen Gemeinden, auch in wirtschaftlich schwierigen Regionen des Burgenlandes und in Niederösterreich. Die Neue Eisenstädter bietet ihren Kunden die Möglichkeit eine Wohnung oder ein Reihenhaus nicht nur zu mieten sondern auch zu kaufen - entweder während der Bauphase oder nach 5 Jahren. Wir erfüllen somit unseren Kunden den Wunsch nach ihrem Eigenheim in ihrer Heimatgemeinde.

Besonderer Akzent im Zentrum

Ein wichtiges Anliegen ist es, neuen modernen Wohnraum im Zentrum der Gemeinden zu schaffen, damit die Ortskerne nicht vereinsamen, denn ein funktionierendes Ortszentrum hält eine Stadt oder ein Dorf zusammen. Das pulsierende Herz eines Ortes vereint Wohnen und Arbeiten, Einkaufen und Freizeit und ermöglicht somit den Einwohnern kurze Wege zu wichtigen Stellen des täglichen Lebens. Deshalb baut die Neue Eisenstädter immer öfter anstatt am Ortsrand mitten im Zentrum, wie beispielsweise in Pinkafeld.

Wohnen am Hauptplatz in Pinkafeld

In Pinkafeld lässt es sich gut leben – und genau aus diesem Grund realisiert die Neue Eisenstädter ein weiteres Wohnprojekt im Herzen der Gemeinde. Direkt am Hauptplatz entstehen 9 Wohnungen und 4 Reihenhäuser nach den Plänen des Architekten DI Dietmar Gasser. Die Gebäude fügen sich perfekt in das bestehende Ortsbild ein und versprechen ein angenehmes Wohnklima.

Moderne Reihenhäuser

Die Reihenhäuser gliedern sich jeweils in ein Erd- und Obergeschoss. Die Bewohner dürfen sich über einen Eigengarten mit Terrasse freuen, in dem sie die Sonne genießen und entspannen können. Die Wohnnutzfläche der Häuser beträgt rund 106 m2. Die Häuser sind mit einer Garage und einem PKW-Stellplatz im Freien ausgestattet. Die Ausführung erfolgt in Niedrigenergiebauweise, geheizt wird mit einer Luftwärmepumpe mittels Fußbodenheizung in den Wohnräumen. (HWB rund 53 kWh/m2.a - fGEE 0,67)

Gemütliche Wohnungen

Der Zugang zu den einzelnen Wohnungen wird über zwei Stiegenhäuser realisiert. Das Gebäude gliedert sich in ein Erd- und ein Obergeschoss. Die Wohnnutzfläche reicht von 62 bis 86 m2. Die Wohnungen im Erdgeschoß verfügen über einen eigenen Garten sowie eine Terrasse, die Wohnungen im Obergeschoß über einen Balkon. Ein Top ist eine Maisonette-Wohnung, deren Wohnbereich sich auf zwei Ebenen aufteilt. Jeder Wohnung ist ein PKW-Stellplatz im Freien zugeteilt. Geheizt wird mit Fernwärme und Fußbodenheizung in den Wohnräumen. (HWB rund 34 kWh/m2.a - fGEE 0,80) Die Fertigstellung der Reihenhäuser und Wohnungen ist für Winter 2020/2021 geplant.

KONTAKT:

Neue Eisenstädter Gemeinn. Bau-, Wohn- und Siedlungsges.m.b.H.

Mattersburger Straße 3 a, 7000 Eisenstadt

tel: 02682/65560

eMail: verkauf@nebau.at

https: www.nebau.at