OBERSCHÜTZEN. Mit Liedern des Walzerkönigs Johann Strauß und seinen Zeitgenossen Franz Lehar und Emmerich Kálmán, eröffnete das KUZ Oberschützen den kulturellen Jahresreigen im Rahmen einer äußerst schwungvollen Neujahrsgala. Thomas Mersich, Leiter der Kulturzentren des Burgenlandes begrüßte das "Giradi Ensemble Graz" zu diesem musikalischen "Zungenschnalzer", den die Konzertbesucher in Oberschützen als klangvollen Konzertabend noch lange in Erinnerung behalten werden.

Das Giradi Ensemble Graz sorgte mit diesem klangvollen und rundum gelungenen Jahresauftakt mit vielen musikalischen Glanzstücken für echte Begeisterung im Publikum.

KUZ-Burgenland-Leiter Thomas Mersich begrüßte die Konzertbesucher in Oberschützen.

Harald Martin Winkler, Volker Zach, Barbara Palma, Ruth Straub, Anton Hirschmugl und Aima Maria Labra-Makk nahmen das Publikum auf eine musikalische Zeitreise zum unvergesslichen Walzerkönig Johann Strauß mit. Stimmlich überzeugte Kammersänger Franz Supper die dankbaren Konzertbesucher mit Operetten-Arien von Franz Lehar.

Kammersänger Franz Supper sang Operettenlieder von Franz Lehar.

40 Jahre KUZ Oberschützen

Das Kulturzentrum Oberschützen, das 2022 sein 40-jähriges Jubiläum feiert, bietet mit dem ehrwürdigen Takács-Saal einen stilvollen Rahmen, um dem kommenden Jahr genußvoll entgegenzublicken. "Die Kulturveranstalter werden pandemiebedingt durch ständig wechselnde Rahmenbedingungen vor große Herausforderungen gestellt. Aber es arbeiten von Nord bis Süd unzählige engagierte Mitarbeiter daran, die Vielschichtigkeit der Kultur abzubilden und erlebbar zu machen", so Thomas Mersich. Das KUZ Oberschützen wird mit einem abwechslungsreichen Kulturangebot dem Jubiläumsjahr einen würdigen Stellenwert in der Kulturlandschaft des Landes bieten.

Amüsantes am Rande

So ähnlich sich die Operetten-Melodien von Emmerich Kálmán und Franz Lehar auch anhörten, so unterschiedlich waren die Charaktere der beiden Künstler. Man versuchte sich aus dem Weg zu gehen. Als sich die beiden zufällig im Vorzimmer eines Kollegen trafen - wurde Lehar nervös und wollte mit dem Mantel von Kálmán rasch das Zimmer verlassen. Darauf Kálmán: "Wenn du schon nimmst meine Melodien, so lass mir wenigstens meinen Mantel".