OBERDORF. Hinter der ruhigen, freundlichen, lebens- und liebenswerten Wohngemeinde Oberdorf steht der proaktive Bürgermeister Wolfgang Brunner sowie ein Gemeinderat, der derzeit den Fokus stark auf Infrastrukturmaßnahmen und die Interessen der Bevölkerung legt. Bei der Gemeinderatssitzung am 24. Juni 2022 wurden Maßnahmen geschnürt und Projekte auf den Weg gebracht, auf die so manche Nachbargemeinde heute neidisch über die Hottergrenze blickt – obwohl dieser idyllische Ort vor Jahren auch finanziell richtig „hergebeutelt“ wurde. Seit Jahren wird jedoch zielorientiert gewirtschaftet und die Gemeinde hat ihr Budget gut auf die anstehenden Projekte ausgerichtet und vorbereitet.

Bgm. Brunner präsentierte das OSG-Projekt das neben modernen Wohneinheiten auch eine Arztpraxis und Geschäftsflächen vorsieht.

Von Trinkwasserversorgung bis OSG-Projekt

Das Projekt Generalsanierung des Ortswasserleitungsnetzes sichert die Trinkwasserversorgung. Nach Fertigstellung des 1. Teilabschnittes - errichtet von der Baufirma PORR - wurde nun die Ausschreibung des Abschnittes BA02 beschlossen. Für die Sanierung zweier Güterweg-Teilstücke wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst. Weiters wurde die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen an öffentlichen Gebäuden (Leichenhalle, Feuerwehrhaus und Gemeindeamt) einstimmig beschlossen und ein über 3000 m² großes Baugrundstück soll angekauft werden. Für schnelles Internet in den ländlichen Regionen spricht sich „Speed Connect Austria“ aus und wird ab Herbst in Oberdorf mit der Errichtung eines regionalen Glasfaser-Netzes starten. Abschließend stellte der weitblickende Bürgermeister Brunner noch ein OSG-Projekt vor, das Alfred Kollar in Oberdorf umsetzen möchte. Das Projekt sieht moderne Wohnungen, eine Arztpraxis und Geschäftsflächen vor. Ein Projekt, das gut ins Ortsbild integriert und zur Ortsbildverschönerung beitragen würde. Alles innovative Zukunftsprojekte, die die dynamische Entwicklung der Gemeinde Oberdorf deutlich machen.

Josef Engelmayer (LOB) brachte die Verodnung zur Wasservorschreibung zum Kippen.

Verordnung gekippt

Zur Vorgeschichte: eine Aufsichtsbeschwerde gab es nach der Vorschreibung der Wasserleitungsabgabe, die Gemeinderat Josef Engelmayer von LOB Oberdorf unterstützte. Die Gemeinde schrieb alle Hauseigentümer mit Wasseranschluss die 1. Teilzahlung in Höhe von € 220.- zur Mitfinanzierung der Sanierung des Ortswasserleitungsnetzes vor. Weiters wurde auch für das Jahr 2022 im Gemeinderat mit 14:1 Stimmen beschlossen, eine Wasseranschlussergänzungsgebühr in Höhe von € 220,- einzuheben. Die gesetzliche Grundlage für diese Verordnung war nicht „wasserdicht“ und wurde daher von der Abteilung 2 – Gemeindeaufsicht der Burgenländischen Landesregierung - zurückgewiesen. Daraufhin wurden Bgm. Wolfgang Brunner (ÖVP), Vizebgm. Roman Dietrich (SPÖ) und OAR Manfred Konrath im Referat Gemeindefinanzen und Gemeindeaufsicht bei der Juristin Ruby Bogensberger vorstellig und dabei wurde eine gesetzlich fundierte Lösung für eine Verordnung gefunden – denn das Wasserleitungsabgabe-Gesetz datiert aus dem Jahr 1961 und sollte schon längst evaluiert werden.

Engelmayer will Brunnen reaktivieren

Bei der Gemeinderatssitzung wurde diese Thematik unter Punkt 3 der Tagesordnung von OAR Manfred Konrath sachlich ruhig und äußerst kompetent moderiert und danach mit 14:1 zur Abstimmung gebracht. Josef Engelmayer von LOB befürchtet auch in dieser neuen Verordnung keine gesetzliche Grundlage und stimmte dagegen. Auch brachte er das „Brunnen-Thema“ erneut ins Gespräch. Er möchte gerne einen Dorfbrunnen, in dem 6 Liter Wasser pro Sekunde befördert wird, mit Filteranlagen versehen und wieder reaktivieren. Auch dieses Ansinnen wurde vom Gemeinderat begründend abgelehnt.