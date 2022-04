Vergangene Woche kam es zu einem Gespräch zwischen SOS Kinderdorf und der Stadtgemeinde Oberwart.

OBERWART. Vergangene Woche trafen sich der Bürgermeister von Oberwart, Georg Rosner, der Leiter des SOS Kinderdorfs Pinkafeld Marel Zeliska und Rene Wagner, dem Verantwortlichen der offenen Jugendarbeit in Oberwart, zu einem Gespräch über die offene Jugendarbeit in Oberwart.

"Es wurde über Ziele und Aufgaben der Jugendarbeit in Bezug auf die Bedürfnisse der Jugendlichen in Oberwart gesprochen. Das Team der offenen Jugendarbeit Oberwart soll ein offenes Ohr für die Bedürfnisse von Jugendlichen haben, wird versuchen ihnen bei Problemen weiterzuhelfen und vermittelt auch bei Konflikten in der Familie, Schwierigkeiten in der Schule beziehungsweise am Arbeitsplatz, bei Streitereien mit Freunden oder bei Beschwerden von Anwohnern", berichtet Wagner.

Vertrauensbasis aufbauen

"Ziel der offenen Jugendarbeit Oberwart ist es, mit Gesprächen eine Vertrauensbasis aufzubauen, damit die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wenn sie einmal ein Problem haben, wissen an wen sie sich wenden können", so Wagner.