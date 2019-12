BAD TATZMANNSDORF. Am 19. Dezember eröffnete Frau Dr. med. Edmira Bekto ihre Ordination im Reduce Gesundheitsresort in Bad Tatzmannsdorf. Nach einer netten Begrüßung mit Sektempfang konnte man einen Rundgang durch die Räume machen. Zahlreiche Besucher interessierten sich für die neue Arztpraxis.

Neue Ordination

Dr. Edmira Bekto ist leidenschaftliche Ärztin für Allgemeinmedizin, sowie Fachärztin für Innere Medizin. Im Rahmen ihrer Ausbildung als Internistin hat sie sich besonders mit der Nephrologie und der Onkologie beschäftigt.

In der neuen Praxis im Ärztezentrum des Reduce Gesundheitsresorts Bad Tatzmannsdorf übernimmt sie im neuen Jahr die Nachfolge von Dr. med. Johann Gschwandtner, der in den Ruhestand geht. In ihrer neuen Ordination bietet Frau Dr. med. Edmira Bekto auch internistische Leistungen an.