Die Pfadfindergilde Oberwart engagiert sich immer wieder für wohltätige Zwecke. Diesmal gab es eine Spende für den Zirkus Vegas.

OBERWART. Der Zirkus Vegas macht seit 8. Dezember 2021 am Parkplatz neben dem Unternehmen Forstinger Station. Der massive Schneefall in der Nacht auf den 9. Dezember ließ das gesamte Zelt einstürzen.

Dieses musste ebenso wie das Gerüst repariert werden. Eine große Welle an Unterstützung kam der Zirkus-Familie Spindler entgegen. Bauern lieferten Futter und Stroh für die Tiere. Auch viele Private spendeten und kauften Futtermittel ein. "Die Hilfsbereitschaft ist groß. Ein Großer Dank an alle, die uns seit Anfang Dezember unterstützen", sagt Nicolas Spindler.

800 Euro von der Pfadfindergilde

Nun stellte sich auch die Pfadfindergilde Oberwart - getrau dem Pfadfinder-Motto "Jeden Tag eine gute Tat“ mit einer 800 Euro Spende bei Familie Spindler ein. "Wir sind ein kleiner Verein, unterstützen - auch um unserem Motto gerecht zu werden - in Not geratene Personen oder Betriebe finanziell mit kleinen Summen", berichtet Auguste Kamper.

"Nachdem wir vom Hilferuf und der Notsituation von Familie Spindler erfuhren, fiel die mehrheitliche Entscheidung im Verein dem Familienzirkus zu helfen. Der Spendenaufruf an unsere Gildemitglieder erbrachte einen Betrag von 800 Euro", so Gildemeister Gerhard Kamper.

Nicolas Spindler hofft auf erste Vorstellungen im Zelt ab 3. Feber.

Vorstellungen ab Anfang Feber geplant

Durch die vielfache Unterstützung konnten die wichtigen Reparaturen durchgeführt werden. Das Zelt steht nun wieder und Familie Spindler plant bereits die Vorstellungen. "Es müssen noch einige Detailarbeiten erledigt werden. Das sollte in den kommenden Tagen funktionieren. Wir möchten dann, wenn es möglich ist, ab 3. Feber jeweils Freitag, Samstag und Sonntag wieder Vorstellungen machen. Ende Feber werden wir dann die Zelte hier in Oberwart wieder abbrechen und weiterziehen", so Nicolas Spindler.

Dass dies funktioniert, hofft auch Frau Kamper: "Wir wünschen euch einen guten und erfolgreichen Neustart, damit sich unsere Kinder und Enkelkinder an euren Darbietungen erfreuen können. Diese Tradition soll erhalten bleiben."

