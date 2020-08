PINKAFELD. Die Pinkafelder Sommer-HTL fand heuer in der zweiten Augustwoche bereits zum siebenten Mal statt. Corona-bedingt wurde dabei sehr großer Wert auf die Einhaltung von strengen Hygienevorgaben gelegt.

94 technikinteressierte Mädchen und Burschen im Alter von 10 bis 14 Jahren nutzten dabei die Möglichkeit, in der von der HTL Pinkafeld und den STEP-Gästehäusern Pinkafeld organisierten Erlebniswoche sinnvolle Abwechslung in den Ferienalltag zu bringen.

Spielerische Förderung des Techniknachwuchses

An den ersten vier Vormittagen lernten die Kids in den Labors und Werkstätten der HTL in entspannter Atmosphäre neue Technologien kennen, konnten sich über innovative Berufszweige informieren und ihre Talente ausprobieren. So wurden u.a. ein 3D-Holzpuzzle gefertigt, ein Hamster mittels Programmiersprache Java durch ein Labyrinth gesteuert, eine Trillerpfeife gebaut und eine Elektronikplatine selbst erstellt. Die in den vier Abteilungen Bautechnik, Elektronik, Gebäudetechnik und Informatik angefertigten Werkstücke konnten mit nach Hause genommen werden.

Am letzten Vormittag standen naturwissenschaftliche Experimente, ein unterhaltsamer Englisch-Intensivvormittag oder ein HTL-Mehrkampf mit verschiedenen Sportarten zur Auswahl.

An den Nachmittagen wurde ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit Sport, Grillen, Baden, einem Besuch bei der Pinkafelder Feuerwehr usw. geboten. Insgesamt kam so auch der Spaß nicht zu kurz.

Am zweiten Tag nahmen sich auch Bildungslandesrätin Mag.a Daniela Winkler sowie Pinkafelds Bürgermeister und 3. Landtagspräsident Mag. Kurt Maczek Zeit und überzeugten sich von der innovativen Idee der Sommer-HTL und der professionellen Umsetzung durch die engagierten HTL-Lehrerinnen und -Lehrer.