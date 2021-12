GROSSPETERSDORF. Am 31. Dezember kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall.

Ein PKW fuhr aus ungeklärter Ursache am frühen Nachmittag in eine Gruppe von Passanten. Dabei wurden eine Frau und zwei Kinder (drei und zehn Jahre) verletzt. Sie wurden von der Rettung in die Unfallambulanz des Krankenhauses Oberwart gebracht.

weitere Infos folgen