PINKAFELD. Unter dem Titel „Neubau des Feuerwehrhauses und Veranstaltungsgebäudes in Holzschlag“ stand im Auftrag der Freiwilligen Feuerwehr Holzschlag die Diplomarbeit der Gebäudetechnikmaturanten Thomas Bruckner, Alexander Hinker, Daniel Koller und Fabio Pimperl. Betreut wurde die Diplomarbeit von Prof. Judith Fenz.

Nachdem in Holzschlag, einem Ortsteil der Gemeinde Unterkohlstätten, in den kommenden Jahren ein neues Feuerwehrhaus sowie ein Veranstaltungsaal errichtet werden sollen, war das Ziel der Arbeit war es, die Heiz- und Kühllastberechnung sowie die Energieausweisberechnung für dieses Gebäude durchzuführen. Weiters bestand die Aufgabe darin, eine umfangreiche HKLS-Planung zu erstellen sowie die diversen Nassgruppen, eine Zu- und Abluftanlage für das gesamte Gebäude und eine Fußbodenheizung mittels Wärmepumpe zu planen. Um die Energieeffizienz des Gebäudes zu steigern, wurde noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Veranstaltungssaales geplant.

Als Endergebnis konnte eine umfangreiche Planung und Konzeption für das Bauvorhaben übergegen werden, wofür sich OBI Bernhard Lackner von der FF Holzschlag herzlich bedankte.