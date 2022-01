HBLA-Schülerinnen beschäftigten sich mit dem Thema redaktionelle Berichterstattung und kooperierten dabei mit den RegionalMedien Burgenland.

OBERWART. Die Schülerinnen und Schüler des 3. Jahrgangs der Höheren Lehranstalt für Produktmanagement & Präsentation der HBLA Oberwart erlernen alles rund ums Thema Journalismus und Medien.

Dies umfasst das richtige Recherchieren und auch Aufbereiten von Materialen wie Fotos, Film und Audio. 52 Schülerinnen und Schüler bekamen nun auch die Möglichkeit im Zuge einer Kooperation mit der Geschäftsstelle Oberwart der den RegionalMedien Burgenland als Regionauten tätig zu werden.

Jeder kann Regionaut werden

Regionaut (Leserreporter) kann jede Person werden, nachdem sie sich auf MeinBezirk.at registriert hat. Damit gibt es die Möglichkeit Presseartikel zu individuellen Themen zu schreiben. Das kann als Privatperson, aber auch als Verein oder Institution genutzt werden.

Im Rahmen eines Workshops zeigten Geschäftsstellenleiterin Heike Tröstner und Online-Redakteurin Kristin Kopper die Möglichkeiten auf MeinBezirk.at auf und gaben so auch Einblicke in die Welt des Journalismus. Danach hatten die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe einzeln oder in Gruppen Beiträge mit Fotos und Videos online zu stellen.



Hier geht es zu den Projekt-Beiträgen der Schüler

Interview zum Regionautenprojekt

Die Schülerinnen Leonie Wiesler, Loretta Ilg und Anna Riebenbauer geben uns in einem Interview - geführt von Leonie Stanzel - einen tieferen Einblick darüber, wie sie das Regionautenprojekt erlebten, welche Themen sie wählten und was ihnen dabei am meisten Spaß machte.

"Das Regionautenprojekt ist hiermit abgeschlossen und man kann sagen, dass es ein sehr gelungenes Projekt ist. Die Schülerinnen und Schüler haben viel dazu gelernt und können auch sehr viel aus dem Projekt mitnehmen. Danke an die Schülerinnen die sich dazu bereit erklärt haben beim Interview mitzumachen", resümiert Leonie Stanzel.

Die Schüler erfuhren etwas über das Unternehmen der Regionalmedien

MeinBezirk.at: Was war dein Thema?

Leonie Wiesler: Mein Thema lautete „Tipps für Lernende“.

Anna Riebenbauer: Mein Thema beleuchtete die Baugeschichte der Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Hasel.

Loretta Ilg: Mein Thema für die Kooperation mit Mein Bezirk lautete „Als Kind von Zugroasten“.

Warum hast du genau dieses Thema gewählt?

Leonie Wiesler: Weil es uns als Schüler betrifft, da viele vielleicht nicht wissen, dass es so viele verschiedene Lernmethoden gibt.

Anna Riebenbauer: Ich habe mich für das Thema entschieden, weil ich die Entstehung von alten Gebäuden sehr spannend finde.

Loretta Ilg: Ich hatte verschiedene Ideen im Kopf und habe auch recht lange überlegt. Da ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich meine Familie gefragt und sie waren von dem Thema, wie ich meine Heimat als Kind von „Zuagroasten“ erlebe, begeistert.

Wie hast du die Zusammenarbeit mit MeinBezirk.at/BezirksBlätter empfunden?

Leonie Wiesler: Es war ganz cool, weil es etwas Neues war und ich mich damit vorher noch nie beschäftigt habe.

Anna Riebenbauer: Ich finde die Zusammenarbeit ist in meinen Augen sehr gut abgelaufen und ich bin sehr zufrieden.

Loretta Ilg: Als Einführung in das Projekt, gab es einen spannenden Vortrag zur Arbeit als

Online-RedakteurIn, von welchem ich richtig Lust bekommen habe, selber einen Beitrag zu verfassen. Das Schreiben, Recherchieren und Filmen hat jeder für sich selbst erledigt. Nach der Veröffentlichung bekamen wir ein persönliches Feedback, welches ich als sehr wichtig empfunden habe.

Leonie Stanzel führte mit drei Klassenkolleginnen im 3. Jahrgang ein Interview zum Regionauten-Projekt.

Foto: Michael Strini

Was hat dir am meisten Spaß bei der Arbeit als Regionaut gemacht?

Leonie Wiesler: Neue Erfahrungen zu sammeln.

Anna Riebenbauer: Das freie Arbeiten hat mir am meisten Spaß gemacht.

Loretta Ilg: Ich denke am meisten Spaß hatte ich beim Filmen für das Video. Dies erledigte ich in den wenigen Tagen, als bei uns Schnee lag. Es war eine sehr schöne Arbeit mein Hobby, das Filmen mit einer schönen Winterlandschaft verbinden zu können.

Hat dir etwas nicht gefallen? Was könnte man besser machen?

Leonie Wiesler: Nein, ich war sehr zufrieden mit dem Projekt.

Anna Riebenbauer: Vielleicht sollte man sich ein oder zwei Unterrichtsstunden, zusätzlich vom Vortrag, den wir hatten, auf das Thema vorbereiten.

Loretta Ilg: Eigentlich hat mir nichts nicht gefallen. Wir konnten bei der Themenauswahl und der Umsetzung frei entscheiden und die Onlineredakteurin, Kristina Kopper, hat unsere Fragen beantwortet und sehr geholfen.

Hast du sonst noch Feedback und Anregungen?

Leonie Wiesler: Nein.

Anna Riebenbauer: Nein.

Loretta Ilg: Mein Feedback ist, dass ich Kooperationen der Schule mit außenstehenden Organisationen einfach toll und wertvoll finde! Die Zusammenarbeit hat sehr viel Spaß gemacht und diese Erfahrung wird mich in meiner weiteren Ausbildung auf jeden Fall begleiten.



Präsentation der RegionalMedien Burgenland in der HBLA Oberwart