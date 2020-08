Am Freitag, dem 31. Juli 2020 gab es bei der großen Schnäppchenjagd im EO auch gleichzeitig einen "Radioday". Denn im Außenbereich vom EO legte am Nachmittag ein DJ des Senders 88.6 auf.

Zudem gab es bei jeden Geschäft viele Prozente auf zahlreiche Produkte.

Auch am 1. August wird die große Schnäppchenjagd weitergehen. Musikalisch wird die Schnäppchenjagd von Mr. Bojangles ab 14 Uhr umrahmt (im Juice & Coffee im Obergeschoss).

Auch die "Herzerlbrennerin" aus Bad Aussee (Steiermark) ist zu Gast im EO. Holt euch ein gratis Zirbenherz aus Holz mit Ihrem Namen (solange der Vorrat reicht).

Für die Kinder war bereits am Freitag um 15 und 17 Uhr der Clown "Shortiny" im Kinderburgenland zu Gast. Am Samstag (1.8.) wird er ebenfalls die Kinder verzaubern - um 10 und 15 Uhr!

Kinder bis 16 Jahre hatten bereits am Freitag die Möglichkeit sich einen Gutschein für eine Kugel Eis im Bellagio zu holen. Diese Möglichkeit besteht auch am 1.8. - gültig aber nur an diesem Tag(en). Und ganz wichtig - nur ein Gutschein für jeweils 1 Kind!