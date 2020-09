Vienna Media ist eine vom ÖIF zertifizierte Bildungsakademie für höchste Ansprüche mit Sitz im 1. Wiener Gemeindebezirk. In Schandorf gibt es ein Rhetorik-Seminar an fünf Donnerstagen mit Eduard Frühwirt.

SCHANDORF. Vienna Media bietet Firmen, Institutionen und Privatpersonen ein weitläufiges Aus- und Weiterbildungsprogramm für Soft Skills, insbesondere in den Teilbereichen Kommunikation & Rhetorik, Persönlichkeit, Führung & Management sowie Marketing & Vertrieb.

"Unser Ziel sind nicht nur zufriedene, sondern begeisterte Kunden. Dies gelingt uns durch bestens qualifizierte Trainer, Seminare in Klein- und mittelgroßen Gruppen, die Möglichkeit von Einzelcoaching und dem attraktiven Standort im Herzen von Wien", berichtet Eduard Frühwirt.

Methodik

In den Seminaren wird abwechselnd Theorie und Praxis vermittelt. Mit dem TZI Assessment Modell wird in Klein- und mittelgroßen Gruppen mit Fall- und Rollenbeispielen gearbeitet. Videoaufzeichnungen werden mit Feedbacks kommentiert und von den Trainern analysiert.

Durch diese bewährten Methoden erhalten Sie punktgenaues Know-how und trainieren Ihr Verhalten, um es rasch und wirksam in Ihrem Arbeitsalltag einzusetzen.

Reden wie ein Profi!

Wirksam zu reden und kommunizieren ist das A und O des beruflichen und privaten Erfolgs!

Dieses Diplom-Seminar zeigt, worauf es ankommt.

Ihr Profit:

"Entwickle in diesem Seminar Deine persönlichen, kommunikativen Fähigkeiten weiter und lerne Deine Gesprächspartner bewusst wahrzunehmen. Eigne Dir darauf aufbauend Methoden der positiven Gesprächsgestaltung und der motivierenden Gesprächsführung an. Du kannst in Zukunft destruktive Gesprächsmuster auflösen und bist in der Lage, rhetorisch souverän aufzutreten", so Frühwirt.

Inhalte:

Basics der Rhetorik- Kommunikation

Sprechtraining, Körpereinsatz, Stimm- und Tonumfang

die perfekte Rede

Gesprächsführung in Gruppen

professionelle Präsentationen

Schlagfertigkeitstraining

Power Talking - Power Wording

Moderations-Techniken

Umgang mit Kritik und diversen Störungen

Verteidigung gegen unfaire Gegner

Methodik:

Praxisgerechte Übungen und hilfreiche Rückmeldungen stehen im Vordergrund. Es geht um die gemeinsame Erarbeitung von Inhalten. Impulsreferate des Trainers Eduard Frühwirt geben den Anstoß für Diskussionen und Erfahrungsaustausch. Durch praxisgerechte Übungen kannst Du Erlerntes sofort anwenden. Durch den Einsatz von Feedback durch die Gruppe und dem Trainer wirst Du Dein rhetorisches Verhalten weiter perfektionieren.

Zielgruppe:

Mitarbeiter aller Branchen, Selbständige und Privatpersonen - die kompetente Kommunikation gezielt einsetzen wollen, um die persönliche und berufliche Effizienz zu steigern.

Seminar-Location:

7472 Schandorf 6

Termine: 5 Donnerstage (8., 15., 22. und 29. Oktober, 5. November, jeweils 13 bis 17 Uhr)

Kosten: gesamt 480,00 Euro inkl. Diplom

Sonderkondition: pro gebuchten TN, ein weiterer TN zu -50% Rabatt

Abschluss: Diplom

Kursleitung: Eduard Frühwirt, Dipl. Trainer und Coach für Wirtschafts- und Sozialkompetenz

Weitere Infos und Anmeldung