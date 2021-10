Eine tolle Idee ließen sich Thomas Hatwagner und Philipp Szemes einfallen - regionales Essen einfach zum Mitnehmen und nur mehr zum Erwärmen.



PINKAFELD. Regionale Geschmackserlebnisse stellen Fleischermeister Thomas Hatwagner und Schmankerl-Koch Philipp Szemes im Glas her. Unter dem Namen "Schüsseltrieb Manufaktur" werden Wild-Spezialitäten im Glas angeboten. Die Idee dahinter ist, regionales Essen mit Zutaten aus Garten und Wald zuzubereiten.

Regionale Zutaten

Die Rezepte wurden so lange adaptiert, bis alle Zutaten in der Region erhältlich sind. Thomas Hatwagner und Philipp Szemes verarbeiten ausgewähltes, regionales Wildfleisch, mischen es mit regionalen Zutaten und bringen so fertige Speisen ins Glas. Der Kunde muss die Mahlzeit nur mehr erwärmen und kann sie schon genießen.

Das Angebot reicht von Wild-Jus über das klassische Wild-Ragout bis hin zur Wildsuppe mit vegetarischer Einlage und dem köstlichen Wild-Beuschel. Für jeden ist etwas Passendes dabei.

Wild-Jus

Wild „Schü“ ist die natürliche Schützenhilfe für Suppen, Saucen und Braten. Ideal für Cremiges, Kurzgebratenes oder Niedergegartes. Besonders beliebt ist die wundersame Vermehrung des Gelees mit Schlagobers oder Wein.

Bei einem Rehrücken muss man den Griller auf 200-220 Grad vorheizen und das Fleisch scharf anbraten. Danach mit Gewürzen in eine Alufolie packen bis zur Kerntemperatur von 54 Grad. Der „Schü“ muss nur erhitzt und nach Geschmack nachgewürzt werden.

Hirsch-Ragout

Genau so einfach funktioniert auch das Hirsch-Ragout. Der „Schü“ wird wieder erhitzt und der Knödel mit Butter angebraten. Dazu kommt eine Preiselbeersauce und schon kann das Essen voller Genuss verzehrt werden.

Zu kaufen gibt es die Produkte in der Weinstube Szemes, in allen Filialen der Fleischerei Hatwagner und online unter https://www.purer-genuss.at/shop. Dort können die Produkte online bestellt und dann in einer der Filialen abgeholt werden.



