Sanitäterin Ines Steiner informierte über die Aufgaben von Sanitätern.

PINKAFELD. Was machen Sanitäter:innen eigentlich? Wie werde ich freiwillige Mitarbeiter:in beim Roten Kreuz? Wie läuft der Zivildienst oder ein freiwilliges Sozialjahr ab?

All diese Fragen wurden heute beim Besuch in der HLSP (Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege) geklärt.

Nach einem Informationsvortrag durch Sanitäterin Ines Steiner konnten die Schüler: innen ihre Fragen zu den einzelnen Leistungsbereichen des Roten Kreuzes stellen. Im Rahmen des Besuches überreichten die Schüler:innen der HLSP auch eine gefüllte Spendenbox für das Rote Kreuz Oberwart. Die Spenden werden für den Neubau der Bezirksstelle verwendet. "Das Rote Kreuz Oberwart bedankt sich herzlich dafür!", so Bezirksstellenleiter Rudolf Luipersbeck.