Die Volkshilfe Burgenland zog Bilanz über die Aktionen im Jahr 2021.

BURGENLAND. "In Zeiten wie diesen ist es unsere Verantwortung den Schwächeren in der Gesellschaft beizustehen. Das Jahr 2021 war COVID19-bedingt wieder ein sehr belastendes Jahr. Umso wichtiger waren die verschiedenen Spendenaktionen im Burgenland. Dadurch konnten vielen Burgenländerinnen und Burgenländer unterstützt werden", so Volkshilfe Burgenland Präsidentin Verena Dunst, die mit Kinderarmut Sozialarbeiterin Elvira Prangl Bilanz zog.

Über 1,5 Mio. Österreicher armutsgefährdet

Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind in Österreich armutsgefährdet. 23 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Österreich sind betroffen. Das ist jedes 5. Kind. Im Burgenland gibt es rund 50.000 armutsgefährdete Personen. 6000 Kinder sind im Burgenland armutsgefährdet.

Auch eine aktuelle Kinderkosten- Studie von Statistik Austria und WIFO belegt den Mehraufwand den Familien haben. Ein Kind in einem Haushalt mit zwei Erwachsenen kostet im Schnitt 494 Euro pro Monat. Bei Alleinerziehenden sind die Kosten wegen geringerer Haushaltsgröße, höheren Fixkosten und dem durchschnittlich höheren Alter der Kinder höher. Im Durschnitt fallen 900 Euro pro Monat an.

Mehr Verdienst notwendig

Damit Kinder kein „Armuts- oder Deklassierungsrisiko“ sind, müsste ein Zwei-Eltern-Haushalt bei einem Kind um elf Prozent mehr verdienen als Paare in einem Haushalt ohne Kinder. Für Alleinerziehende ist der Prozentsatz, der nötig wäre um den Lebensstandard zu halten, weit höher. Bei einem Kind liegt er bei 43 Prozent, bei zwei Kindern bereits bei 68 Prozent.

Volkshilfe Burgenland Präsidentin LT-Präs.in Verena Dunst: „Wir, als Volkshilfe, unterstützen die BurgenländerInnen durch die verschiedensten Schwerpunkte das ganze Jahr. Es ist uns wichtig Armut und die Probleme, die damit einhergehen, deutlich sichtbar zu machen. Kinder aus armutsgefährdeten Familien sind meist sozial ausgegrenzt und leiden sehr unter ihrer Situation. Dem wollen wir das ganze Jahr deutlich entgegenwirken. Im Jahr 2021 hatten wir nun wieder einige erfolgreiche Aktionen.“

Die Spendenaktivitäten

Einzelfallhilfen: 400 Personen wurde geholfen – fast täglich kommen Anträge ins Haus

400 Personen wurde geholfen – fast täglich kommen Anträge ins Haus Spendenaufrufe: Sabrina und Laura Plattner (mehr als 100.000 Euro), Carmen aus Markt Neuhodis (mehr als 15.000 Euro), Cindy (mehr als 1.000 Euro), Familie Bauer aus Rudersdorf (rd. 25.000 Euro), Hausbrand in Sieggraben (mehr als 15.000 Euro)

Sabrina und Laura Plattner (mehr als 100.000 Euro), Carmen aus Markt Neuhodis (mehr als 15.000 Euro), Cindy (mehr als 1.000 Euro), Familie Bauer aus Rudersdorf (rd. 25.000 Euro), Hausbrand in Sieggraben (mehr als 15.000 Euro) Schulstartaktion: mehr als 100 Kindern geholfen

mehr als 100 Kindern geholfen Christbaumpatenschaft: 50 Christbäume

50 Christbäume Burgenland schenkt: mehr als 330 Pakete

Die Rückmeldungen

Die Rückmeldungen von unterstützen Familien geben der Volkshilfe Burgenland recht, wie die Aktion Burgenland-schenkt zeigt:

Familie aus dem Bezirk Oberwart: „Danke für die Pakete, es ist so schön zu wissen, dass am 24.12. auch die Augen meiner Kinder strahlen werden, ich bin so dankbar… es gibt so viele tolle Menschen, das berührt mich sehr.“

Familie Bezirk Eisenstadt: „Mit der Hilfe von Burgenland schenkt, hatten auch wir ein schönes Weihnachten. Wir möchten uns recht herzlich für die schönen Weihnachtsgeschenke bedanken, die Kinder haben sich sehr gefreut.“

Familie Bezirk Mattersburg: „Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr anderen Familien ein Geschenk kaufen kann, denn ich weiß wie belastend die Weihnachtszeit für armutsbetroffene Eltern ist.“

Familie Bezirk Güssing: „Ich hatte schon im Sommer Ängste wie ich mir die Geschenke zu Weihnachten leisten soll, zusätzlich kam im November ein Wasserschaden und das Ersparte für die Weihnachtsgeschenke war weg. Dank dieser Aktion haben meine Kinder ein Geschenk bekommen, danke vielmals.“

Sozialarbeiterin gegen Kinderarmut

Genauso wichtig wie die einzelnen Spendenaktivitäten war aber auch die Implementierung einer eigenen Sozialarbeiterin gegen Kinderarmut. Elvira Prangl bekleidet diese Position seit dem Sommer 2021.

Elvira Prangl erzählt: „Es ist uns jetzt nicht nur möglich Spenden zu verteilen, wir können nun viel tiefgründiger mit den Familien arbeiten und intensive Beratungen durchführen. Außerdem ist eines meiner Ziele die Menschen für Kinderarmut noch mehr zu sensibilisieren.“

In den ersten Monaten wurde ein breites Netzwerk aufgebaut, um Institutionen über das neue Projekt zur Bekämpfung der Kinderarmut zu informieren. Danach folgten ab Oktober die Beratungen der betroffenen Familien. Auch diese Bilanz ist beeindruckend. So wurden 58 Beratungen durchgeführt und dabei 98 Kinder unterstützt. Inzwischen wurden diese Kinder auch schon mit Wohnraumgutscheinen im Wert von rund 9.000 Euro unterstützt.

Außerdem gibt es Erfolge abseits des eigentlichen Projekts. So wurde einem Jungen die Mitgliedschaft bei einem Fußballverein bezahlt und so die Teilnahme am Fußballtraining ermöglicht.

Das Spendenjahr 2022

Auch im Jahr 2022 werden die Spendenaktivitäten beibehalten. Es wird wieder die Schulstartaktion, die Einzelfallunterstützung, aber auch Burgenland schenkt geben. Weiters werden zwei neue Fonds direkt im Burgenland abgewickelt:

Lernen möglich machen

Kinder Gesundheit sichern

Verena Dunst: „Wir weiten unsere Anstrengungen im Spendenbereich aus. Denn jedes Kind soll die gleiche Chance haben.“

Information Lernen.Möglich.Machen

Kindern gehört die Zukunft. Sie sollen sich frei entwickeln können. Im Idealfall hängt ihr Lebensweg und ihre Berufswahl nicht von der finanziellen Situation ihrer Familie ab. In der Realität aber häufig doch. Auch in Österreich. Die Volkshilfe will allen Kindern gleiche Zukunftschancen bieten, entsprechend ihren Talenten und unabhängig vom Einkommen der Eltern. Mit unserer Förderung „Lernen. Möglich. Machen.“ helfen wir armutsgefährdeten Kindern in Österreich dort, wo es keine öffentliche Unterstützung gibt. Schule, lernen, Sprache, kulturelle Bildung – all das gehört dazu.

Wofür kann ich Ansuchen?

Schulkosten

Kosten für Unterrichtsmaterialien

Schulbezogene Veranstaltungen

Ausgaben für Home Schooling

Laptop/PC

Unterstützung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Außerschulische Aktivitäten

Sprach-, Musik-, Kunst-, und Sportkurse

Außerschulische Bildung (Nachhilfe, Förderkurse)

Nachmittagsbetreuung

Information Kinder.Gesundheit.Sichern

Der Volkshilfe-Fonds "Kinder.Gesundheit.Sichern" unterstützt finanziell benachteiligte Familien bei Ausgaben für ihre Kinder im Bereich Gesundheit. Dazu gehören etwa Heilbehelfe, orthopädische Behelfe, Ergo-, Physio-, Logo- und andere spezielle Therapien, spezielle Medikamente sowie Maßnahmen zur gesunden Ernährung, Erholung und Stärkung der psychischen Gesundheit. Die verbesserte Gesundheit erhöht die Chancen der Kinder auf Schulerfolg und ein gelungenes Leben.