PINKAFELD. Im Juni konnten Informatik-Schüler der HTL-Übungsfirma „IT-Solutions4You GmbH“ von Dir. Wilfried Lercher und SAP-Instruktor Prof. Heinz Bundschuh ihre Zertifikate über die erfolgreiche Teilnahme an der Einführung in die Verwaltungssoftware SAP entgegennehmen.

SAP ERP ist die wohl wichtigste Verwaltungssoftware für große Unternehmen und staatliche Behörden. Die HTL Pinkafeld ist deshalb sehr bemüht, während der Ausbildung in unterschiedlichen Unterrichtssituationen SAP-Wissen zu vermitteln. So betreibt die Schule eine der wenigen Übungsfirmen in Österreich, die ihre Geschäftsprozesse mit einem SAP ERP-System abwickeln.

Informatik-Schüler der Übungsfirma sind mit ERP-Software bestens vertraut

Neben der Dokumentation von Diplomarbeitsprojekten in der Elektronik-Abteilung wird dieses System in der Informatik-Abteilung u.a. dazu verwendet, die Schüler mit der Funktionsweise von ERP-Systemen vertraut zu machen. Einzigartig bei diesem Unterricht ist dabei das Kennenlernen des äußerst komplexen Berechtigungskonzeptes und der Erweiterungsmöglichkeiten der Datenbasis mithilfe des sogenannten „Data Dictionary“.

Die dabei erworbenen Fähigkeiten werden durch die Verleihung von Zertifikaten, welche die Schule gemeinsam mit dem Bildungsministerium, der TU Wien und der Firma SAP ausstellt, dokumentiert.