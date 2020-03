Drei Tage lang verbrachten Kinder der VS Oberwart auf den Schipisten von St. Jakob/ Walde. Schon am zweiten Tag konnten auch die Anfänger/ innen auf die schwierigen Pisten. Alle Kinder strahlten und freuten sich jeden Tag auf die frische Luft und die Bewegung. Am liebsten hätten sie den Schikurs verlängert. Strahlender Sonnenschein an zwei Tagen und bestens präparierte Pisten konnten ihren Eifer auch an dem Tag nicht trüben, an dem es ein wenig regnete. Alle freuen uns jetzt schon auf den Schikurs im nächsten Jahr!