Zunächst Wolken, dann vielleicht sogar etwas Sonnenschein - das verspricht der Montag.

BURGENLAND. Zunächst überwiegen noch die Wolken und im Nord- und Mittelburgenland kann es vor allem über 300m ein wenig schneien. Am Nachmittag setzt sich dann aber generell trockenes Wetter durch, auch die Wolken lockern - vor allem im Südburgenland - langsam etwas auf. Dieser Trend setzt sich auch am Dienstag fort, da sollte es noch mehr Sonnenschein im ganzen Land geben.

Der Wind weht lebhaft aus Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 2 bis plus 2 Grad, die Tageshöchsttemperaturen klettern auf plus 1 bis 5 Grad.

Schick' uns dein schönstes Wetterfoto für unseren Wetterbericht!