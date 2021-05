Anlässlich der 100 Jahr Feier des Burgenlandes haben die Schüler der dritten und vierten Schulstufe der Volksschule Markt Neuhodis zusammen mit ihrem Lehrer und Schulleiter Michael Kleinrath ihr großes Projekt den Einwohnern präsentiert.

MARKT NEUHODIS. Die Schüler der Volksschule Markt Neuhodis haben sich in den letzten Wochen und Monaten mit der Historie aber auch mit der Gegenwart von Neuhodis und Althodis auseinandergesetzt.

Sie haben viele Recherchen getätigt, Interviews mit ihren Großeltern oder zum Teil auch mit den Urgroßeltern geführt und viele ältere Fotos gefunden, um schlicht und einfach herausfinden zu können, wie das Leben so früher war und welche Persönlichkeiten in Markt Neuhodis aber auch in Althodis gelebt haben.

Zeitung mit Geschichte(n)

Entstanden ist nach diesen Arbeiten an diesem Projekt eine Zeitung, die allen Einwohnerinnen und Einwohnern in die jeweiligen Briefkästen gelegt wurde. Hierbei machten sich die Schülerinnen und Schüler persönlich auf den Weg von Haus zu Haus, damit ja ein jeder in den beiden Ortschaften ein Exemplar ergattern konnte. Als zusätzlicher Bonus wurde ein eigenes E-Book erschaffen.

„Es war ein tolles Projekt, schließlich kann ich meinen Opa nicht so oft bei einer Hausübung mitmachen lassen und das Erforschen und Entdecken der Vergangenheit war überhaupt sehr spannend“, schildert Johannes seine Eindrücke.

Dieses ist auf der Homepage der Volksschule veröffentlich worden. Ebenso wurde eine Niederschrift vom ehemaligen Volksschuldirektor Steurer Patriz (1946 – 1978 Direktor) digitalisiert und der Bevölkerung neu zur Verfügung gestellt. Diese wurde damals anlässlich der 600 Jahr Feier von Neuhodis geschrieben und enthält ebenso viele interessante Fakten, die vielleicht schon in Vergessenheit geraten sind.