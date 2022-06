Am Samstag lud der Verein für Sport, Freizeit, Jugend und Kultur zur Sonnenwendfeier. Bei einer großartigen Aussicht wurde getrunken, gegessen und die Sonnenwende gefeiert.

OBERWART. Am Paulusberg hinter dem EO in Oberwart begann das Fest um 20:00. Eine Vielzahl an Personen folgte der Einladung des SFJK.