Das Hydraulik- und Ladetechnikunternehmen Dunst in Grafenschachen investiert rund 15 Millionen Euro in den Bau einer neuen Firmenzentrale.

GRAFENSCHACHEN. Das Familienunternehmen Dunst KFZ u. Hydraulik GmbH beschenkt sich zum 25-jährigen Firmenjubiläum im nächsten Jahr selbst mit dem Bau einer neuen Firmenzentrale. Der Spatenstich für den Neubau erfolgte heute, Dienstag, durch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Bürgermeister Marc Hoppel sowie der Familie Dunst - allen voran Josef Dunst sen., der den Betrieb 1998 als Ein-Personen-Unternehmen gründete.2003 wurde in Grafenschachen der Standort erbaut, 2013 eröffnete das Unternehmen eine Niederlassung in Lieboch. Mittlerweile führt Josef Dunst sen. den Familienbetrieb gemeinsam mit Gattin Annemarie und den vier Kindern.

Besuch am Standort : Hannes Dunst, Annemarie Dunst, Josef Dunst jun., LH Hans Peter Doskozil, Josef Dunst sen., Thomas Dunst, Theresa Dunst-Pichlhöfer (v.l.).

Foto: Elisabeth Kloiber

"Region profitiert von den Arbeitsplätzen"

Beim Spatenstich lobte LH Doskozil die Entscheidung, 15 Mio. Euro in die neue Firmenzentrale und damit in die Zukunft des Unternehmens sowie den Wirtschaftsstandort Burgenland zu investieren: „Dafür Sorge zu tragen, dass der Betrieb wächst und die Region von den Arbeitsplätzen profitiert, ist etwas ganz Besonderes. In unsicheren Zeiten wie diesen, in der eine Lösung im Bereich der Energieversorgung entscheidend sein wird, freut es mich auch, dass hier nachhaltig gedacht wird und beim Neubau höchste Umwelt- und Energieeffizienz geplant sind.“

Mehr Platz nötig

"Wir sind in den letzten Jahren sukzessive gewachsen, sodass der Platz, den wir aktuell haben, nicht mehr ausreicht. Vereinfachter gesagt, wir platzen aus allen Nähten!", erzählt Josef Dunst sen. Der Neubau sei erforderlich geworden um stabil wachsen zu können, die Branche stehe zwar vor Veränderungen, das Wachstum im Fahrzeugsonderbau sei aber unverändert hoch.

Eigene Biomasse-Heizung

Auf 4.000 Quadratmeter wird eine Service- und Aufbauwerkstätte, Lager, Wasch- und Prüfhalle, eine Sandstrahl- und Lackierhalle sowie ein Bürogebäude entstehen. Ebenso wird ausreichend Platz für Aufenthaltsräume und Schulungsräumlichkeiten für die Ausbildung der Mitarbeiter sowie der österreichweiten Service- und Vertriebspartner geschaffen. Die Wärmeversorgung wird durch eine hauseigene Biomasse-Heizung erfolgen. Für die Dachfläche ist eine Photovoltaikanlage geplant. Ebenso ist eine E-Tankstelle für Lkws und Pkws geplant.

49 Mitarbeiter

Die Dunst KFZ u. Hydraulik GmbH beschäftigt aktuell 49 MitarbeiterInnen, sieben Lehrlinge absolvieren im Betrieb eine Ausbildung im Bereich Baumaschinentechnik. Ab diesem Sommer bietet das Unternehmen auch eine Lehrlingsausbildung als Konstrukteur an. Damit will Josef Dunst sen. aktiv den bestehenden Fachkräftemangel entgegenwirken.