Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte zu einer Türöffnung in einem Siedlungshaus aus.

PINKAFELD. Am Vormittag des 29.1.2022 wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld von der LSZ zu einem technischen Einsatz (Person in Lift eingeschlossen) in ein Siedlungshaus Am Sand alarmiert.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit einem ELF (Einsatzleitfahrzeug) und drei Mann zum Einsatz aus. Aus ungeklärter Ursache war der Lift, indem sich eine Frau befand, plötzlich stecken geblieben. Mittels Notentriegelung öffnete die Feuerwehr Pinkafeld die Lifttüren und befreite die Frau. Danach konnte wieder ins Feuerwehrhaus eingerückt und die Einsatzbereitschaft hergestellt werden.