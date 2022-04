Das Jungstorchenpaar von Deutsch Schützen hat ein neues Zuhause.

DEUTSCH SCHÜTZEN. Nachdem das ehemalige Nest vom Hausbesitzer vom neuen Dach und Rauchfang entfernt wurde, versuchte der Jungstorch im Vorjahr seinen Platz am Rauchfang wieder in Besitz zu nehmen. Dabei trotzte er Sturm und Regen. Nach mehrfachen Versuchen gelang es "Meister Adebar" schließlich sein Nest zu bauen.

Ein von der der Gemeinde aufgestelltes Nest wollte der Storch nicht akzeptieren. Dieses wurde nun beim Nachbarn im Hof - in unmittelbarer Nähe zur früheren Behausung umpositioniert und diesmal nahm der Storch sein neues Zuhause gemeinsam mit seiner Gefährtin an. Sehr zur Freude von Familie Sass und der Bevölkerung. "Unsere Störche sind sehr schlau! Sie haben gewartet, bis es ein letztes Mal schneit. Aber jetzt wird es wärmer und sie sind gekommen. Ich freue mich, dass sie ihr verlagertes Nest annehmen", meint Matthias Sass.