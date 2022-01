Im Burgenland leben vier anerkannte Volksgruppen, zahlreiche Konfessionen und Menschen ("Zuagroaste") unterschiedlicher Herkunft im guten Einvernehmen miteinander und sind so echtes Vorbild, wie es funktionieren kann.

Nun wird mit dem "Haus der Volksgruppen" ein weiterer Meilenstein des burgenländischen Weges gesetzt. Die Volksgruppen werden gemeinsam unter einem Dach das wichtige kulturelle Erbe für die Zukunft tragfähig machen, damit es erhalten bleibt. Die vier Volksgruppen der Deutschsprachigen, Burgenlandkroaten, Burgenlandungarn und der Burgenland-Roma sind wesentlicher Teil der Identität des Burgenlandes, das seit nunmehr über 100 Jahren existiert. Gerade in unserer Region spiegelt sich dies stark wider und deshalb ist die Entstehung eines neuen Volksgruppen-Hauses in Oberwart ein wichtiger Schritt, der die Einheit weiter nach außen tragen soll. Auch das kann in aktuell schwierigen Zeiten ein Symbol des Miteinanders sein.

17 Millionen Euro für "Haus der Volksgruppen" in Oberwart