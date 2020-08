Vor kurzem eröffnete in der Oberwarter Grazerstraße "Elektrotechnik Szabo".

Am Freitag, dem 14. August lud man zu einem feierlichen Tag der offenen Tür mit Segnung.

Viele Freunde und Bekannte kamen gerne zum Tag der offenen Tür und sahen sich auch gleich die Räumlichkeiten an.

Fritz Szabo machte nun, nachdem er bereits 40 Jahre Arbeitserfahrung im Bereich Elektrotechnik hinter sich hat, den Schritt in die Eigenständigkeit. Hinter ihm steht ein kompetentes und erfahrenes Team.

Kontakt

Elektrotechnik Szabo

7400 Oberwart, Grazer Straße 11

E-Mail: info@elektroszabo.at

Tel. 03352/38430