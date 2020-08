Zur Eröffnung des stadthotels "Hotel Telegraph" fand am Freitag 7. August bereits der erste von zwei Tagen der offenen Türen statt. Mit Führungen durch das Hotel und um 17 Uhr einem Bieranstich ging es nach einer Verlosung in den gemütlichen Teil über. Musikalische Unterhaltung war an diesem Abend "Funktomas". Den Bieranstich vollbrachte Bürgermeister Georg Rosner.