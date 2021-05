Die Teststraßen im Bezirk Oberwart bleibt zumindest bis Ende Juni aufrecht.

BEZIRK OBERWART. In Bad Tatzmannsdorf gibt es nunmehr tägliche Testmöglichkeiten (auch für die Gäste in Bad Tatzmannsdorf). Hier erfolgt die Anmeldung nunmehr unter https://apotheken.oesterreich-testet.at/#/registration/start. Die Gemeinden haben ihre Teststationen bereits für den Juni fixiert.

Die Testtermine im Überblick

Pinkafeld (Kunsteisbahn): Montag, Mittwoch, Donnerstag (7 bis 13 Uhr), Freitag (12 bis 17 Uhr)

Montag, Mittwoch, Donnerstag (7 bis 13 Uhr), Freitag (12 bis 17 Uhr) Bernstein (Gemeindezentrum): Freitag (13 bis 18 Uhr), Dienstag (7.30 bis 17 Uhr);

Freitag (13 bis 18 Uhr), Dienstag (7.30 bis 17 Uhr); Bad Tatzmannsdorf (Röm.-Kath. Pfarrsaal): Donnerstag (8 bis 16 Uhr); täglich (9 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr)

Donnerstag (8 bis 16 Uhr); täglich (9 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr) Unterkohlstätten (Gemeindezentrum) : Sonntag (7 bis 12 Uhr)

: Sonntag (7 bis 12 Uhr) Stadtschlaining (Gemeindezentrum): Dienstag (15 bis 19 Uhr), Freitag (14 bis 18 Uhr)

Dienstag (15 bis 19 Uhr), Freitag (14 bis 18 Uhr) Großpetersdorf (Altes Kino): Donnerstag (14 bis 18 Uhr), Dienstag (8 bis 12 Uhr)

Donnerstag (14 bis 18 Uhr), Dienstag (8 bis 12 Uhr) Kemeten (Gemeindezentrum): Samstag (8 bis 11 Uhr), Dienstag (16.30 bis 19.30 Uhr)

Samstag (8 bis 11 Uhr), Dienstag (16.30 bis 19.30 Uhr) Litzelsdorf (Turnsaal Volksschule): Samstag (8 bis 11 Uhr), Mittwoch (17 bis 20 Uhr), Montag (6.30 bis 9 Uhr);

Samstag (8 bis 11 Uhr), Mittwoch (17 bis 20 Uhr), Montag (6.30 bis 9 Uhr); Wolfau (Röm.-Kath. Pfarrzentrum): Sonntag (9 bis 12 Uhr, 16 bis 19 Uhr), Dienstag (16 bis 19 Uhr)

Sonntag (9 bis 12 Uhr, 16 bis 19 Uhr), Dienstag (16 bis 19 Uhr) Markt Allhau (Feuerwehrhaus): Montag, Freitag (16 bis 19 Uhr), 19. und 26. Mai (17 bis 19 Uhr), 24. Mai (12 bis 19 Uhr)

Montag, Freitag (16 bis 19 Uhr), 19. und 26. Mai (17 bis 19 Uhr), 24. Mai (12 bis 19 Uhr) Deutsch Schützen (Komm'Zentrum): Montag, Donnerstag (13.30 bis 16 Uhr)

Montag, Donnerstag (13.30 bis 16 Uhr) Schachendorf, Feuerwehrhaus: Montag, Mittwoch (7 bis 10 Uhr), Donnerstag, Freitag (16 bis 19 Uhr)

Montag, Mittwoch (7 bis 10 Uhr), Donnerstag, Freitag (16 bis 19 Uhr) BITZ Oberwart (Messezentrum): tägl. 7 bis 19 Uhr

Anmeldung ist bei Teststraßen in den Gemeinden über burgenland.oesterreich-testet.at erforderlich. Im BITZ Oberwart ist ein kostenloser Antigen-Test ohne Anmeldung täglich von 12 bis 19 Uhr möglich. Von 7 bis 12 Uhr ist in den BITZ eine Anmeldung erforderlich. Für Testungen in Apotheken erfolgt die Anmeldung unter https://apotheken.oesterreich-testet.at/#/registration/start.