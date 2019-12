Am heiligen Abend spielte die Stadtkapelle Oberwart wieder wie in jedem Jahr am heiligen Abend traditionelle Weihnachtslieder vor dem Rathaus in Oberwart. Auch heuer sind wieder sehr viele Oberwarter und Oberwarterinnen der Einladung gefolgt und lauschten der Musik der Stadtkapelle. Mit dabei war auch Bürgermeister Georg Rosner, welcher auch gleich die besten Weihnachtswünsche und Wünsche für das Jahr 2020 ausrichtete. Dabei wurde auch ein Weihnachtsgedicht/Weihnachtsgeschichte von Lena Bencsics vorgetragen.