Sang und klanglos hört sich anders an. Reibungslos und einvernehmlich auch. Turbulenzen trifft es schon eher. Denn Zweifel an der Freiwilligkeit des Rücktritts vom Direktor der HLW Pinkafeld werden laut und lauter. Die offiziell bekundete „Arbeitsüberlastung“ scheint nur eine Seite der Wahrheit zu sein. Gerüchte sprechen von „Wutausbrüchen“ und einem „zweifelhaften Führungsstil“. Der in die Kritik geratene Ex-Schulleiter bekundet „Rufmord“.

PINKAFELD. Es rumort unter vorgehaltener Hand im Umfeld des zurückgetretenen Direktors, Mag. Harald Zapfel. Aus gut informierten Quellen ist sein „freiwilliger Rückzug“ vom Schulleiter-Posten der HLW Pinkafeld eine Inszenierung. Die Realität sieht ganz anders aus. Zweifel kommen auf. Vertraulichen Informationen zu Folge wurde gegen den Direktor nämlich - seitens der Schulbehörde - ein Enthebungsverfahren vorbereitet. Einem daraus folgenden Gerichtsverfahren kam er durch die Aufgabe seines Amtes zuvor, so heißt es.

Ex-Direktor: "Das ist Rufmord!"

Gegenüber den RegionalMedien Burgenland beteuert Mag. Zapfel: „Ich habe meinen Posten wegen Überlastung aufgegeben!“ Fügt aber hinzu: „Es gibt viele Gerüchte, die alle nicht stimmen. So wird etwa behauptet, dass ich supendiert worden bin oder aber mit einer Lehrerkollegin ein Verhältnis gehabt hätte. Alles Blödsinn. Das ist Rufmord!“ Und betont nochmals: „Arbeitsüberlastung ist der Rücktrittsgrund.“

Entgleisungen und Wutausbrüche

Die Komplexität der Vorwürfe gegen den ehemaligen Direktor ist breit gefächert. Sie umfasst unter anderem verbale Entgleisungen, Wutausbrüche und auch einen „zweifelhaften Führungsstil“. Selbstverständlich gilt für Mag. Harald Zapfel die Unschuldsvermutung, ganz besonders deshalb, weil er alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe und Gerüchte vehement bestreitet und zurückweist.

"...es war nicht so gemeint..."

In Pinkafeld ist der Direktor kein Unbekannter. Ganz im Gegenteil. „Der ,Harry‘ hat immer gerne gefeiert. Und wenn er besonders lustig war, hat er verbal Herumgeschlagen und sich am nächsten Tag entschuldigt. Mit der Bemerkung, dass er es nicht so gemeint hat“, schildert ein Gemeinde-Insider einige Eskapaden. „Er ist eben ein Choleriker.“

Stellungnahme mit Lob für Direktor

Ergänzung finden die Turbulenzen ob einer Stellungnahme des Lehrerteams der HLW Pinkafeld, datiert mit 26.1.2022. An die Bildungsdirektion gerichtet ist ein zweiseitiges Schreiben, betreffend Harald Zapfel. Hier ein Auszug aus dem Originalbericht, der den RegionalMedien Burgenland vorliegt: „Er begegnet allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern mit Respekt und Anerkennung und versucht durch empathisches Handeln auf das Wohl der Schülerinnen und Schüler einzugehen.“ Soweit, so gut.

Passus "Anschuldigungen einzelner Lehrkräfte"

Allerdings findet sich in dem Bericht auch folgender Passus als hinterfragenswerter Widerspruch: „Wir hoffen mithilfe dieser Stellungnahme die Anschuldigungen einzelner Lehrkräfte gegenüber Harald Zapfel entkräften zu können, da diese Darstellungen für uns nicht nachvollziehbar sind. Bei etwaigen Beschwerden, die strategisch gesammelt wurden, dürfte es sich um persönliche Differenzen handeln und betreffen weder den gesamten Lehrkörper noch seine tägliche Arbeit als Schulleiter.“

Fachvorständin suchte um Versetzung an

Trotz der aufgelisteten „Anschuldigungen einzelner Lehrkräfte“ unterzeichnen drei Personen das Schreiben und schließen die Stellungnahme mit „...die Personalvertretung im Namen des Lehrerteams der HLW Pinkafeld.“ Angemerkt sei noch, dass in einem Absatz auch die Rede davon ist, dass eine Fachvorständin "plötzlich um Versetzung angesucht hat".