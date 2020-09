Vom 31. August bis 4. September 2020 veranstaltete der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein (BUKV) unter strenger Einhaltung der COVID-19 Sicherheitsvorkehrungen einen weiteren Ungarisch-Sprachkurse für Kinder im Alter zwischen 11 und 15 Jahren. Die Kleingruppe mit 6 Teilnehmern wurde von der erfahrenen Pädagogin Mag.aMarianne Seper geleitet.

Der altersgemäße Unterricht diente der Vorbereitung der TeilnehmerInnen auf das neue Schuljahr und der Festigung des bereits gelernten Stoffes. Angepasst an das individuelle Sprachniveau der SchülerInnen wurde spielerisch ihr Wissenstand erweitert. In diesem Kurs thematisierten die Teilnehmerinnen das Märchen Hänsel und Gretel, welches am letzten Kurstag auch auf Video aufgenommen wurde. Das bewährte Konzept erleichtert den Kindern den Wiedereinstieg in den schulischen Ungarisch-Unterricht, vor allem wenn sie während der Sommerferien im privaten Umfeld kaum Gelegenheit hatten ihre Sprachkenntnisse zu trainieren. Immer im Vordergrund stand jedoch der Spaß am Lernen, der viele Teilnehmer dazu anhält jedes Jahr wiederzukommen.

Die Resonanz und die Motivation der Kinder bzw. Jugendlichen sowie das positive Feedback der Eltern bestärken die Vereinsleitung des BUKV in dem Beschluss, auch in Zeiten der Pandemie das Kursangebot aufrecht zu erhalten. So trägt der Zusammenhalt aller Beteiligten zusätzlich dazu bei, das Bewusstsein für die ungarische (Mutter-)Sprache zu festigen. Der BUKV dankt abermals allen Eltern, die ihren Kindern die Teilnahme ermöglicht haben!