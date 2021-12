Peter Adelmann unterstützt das Rote Kreuz Oberwart mit Geburtstagsspende.

RECHNITZ. Anlässlich seines 60. Geburtstages spendete Unternehmer Bmst Peter Adelmann, Inhaber der Firma A-Bau in Rechnitz, eine First Responder Ausrüstung an das Rote Kreuz Oberwart.

,,Ich spende jährlich zu meinem Geburtstag an diverse Organisationen und Vereine. Da meine Tochter Antonia gerade dabei ist, die Ausbildung zur Rettungssanitäterin beim Roten Kreuz Oberwart zu machen, habe ich mich dieses Jahr für diese Organisation entschieden", so Adelmann.

First Responder

Durch diese großzügige Spende kann nun ein weiterer First Responder im Bezirk Oberwart eingesetzt werden. Da alle Einsätze von First Respondern freiwillig und unentgeltlich in der Freizeit durchgeführt werden und eine Ausrüstung kostenintensiv ist, sind First Responder auf Spenden wie diese angewiesen.

Mehr Infos zum Thema First Responder und die Möglichkeit zu Spenden unter www.jetzt-helfen.at/projekt/firstresponderburgenland/