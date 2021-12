GROSSPETERSDORF. Der Kindergarten Großpetersdorf wurde in diesem Jahr von der Industriellenvereinigung Burgenland und der Raiffeisenlandesbank Burgenland mit zwei Boxen mit Unterrichtsmaterialien zum Forschen ausgestattet. Die Forscherboxen enthalten ein Mikroskop, Pipetten, Magnete, einen Strombausatz und vieles mehr. So können die Kinder die Natur und die in ihr wirkenden Kräfte und Phänomene in Kind gerechter Form erkunden.

Die Forscherkisten wurden von Julia Mezgolits an Kindergarten an Leiterin Michaela Kainz und Petra Janisch übergeben.