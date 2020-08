Samstagnachmittag zog erneut eine heftige Gewitterfront über den Bezirk Oberwart hinweg.

BEZIRK OBERWART. Nachdem bereits in der Vorwoche eine Unwetterfront für Hagel - vor allem im Raum Eisenberg und Deutsch Schützen - sowie Überflutungen im Bereich von Oberdorf und Litzelsdorf sorgte, kam es Samstagnachmittag erneut zu heftigen Gewittern, begleitet von Sturm, Starkregen und Hagel in weiten Gebieten des Bezirks Oberwart - von Rechnitz bis LitzelsdorfThomas Stipits junior.

"Der Hagel war ca 2cm groß. In ein paar Minuten hat es 20 Liter geregnet", berichtet Thomas Stipits jun. aus Rechnitz. Überflutungen und Hagel gab es auch in Markt Neuhodis.

"Es war massiv. Wir haben nach dem Unwetter alles versucht, um den Sportplatz wieder bespielbar zu machen. Der Schiedsrichter hat das Match aber abgesagt, es wird am Sonntag neu ausgetragen", so ASKÖ Rotenturm-Obmann Roman Takacs.