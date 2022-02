Bildungsminister Martin Polaschek verkündete Mitte Jänner die wieder fixierte mündliche Matura und einige Erleichterungen im Bezug zur schriftlichen Prüfung. Jedoch gehen die Meinungen der Schülerinnen und Schüler auseinander. Wir haben uns im Bezirk Oberwart umgehört.

Was ändert sich dieses Jahr?

Nach zwei aneinander folgenden Jahren wird erstmals die mündliche Matura wieder verpflichtend sein. Jedoch können Themengebiete bis zu einem Drittel reduziert werden. Auch gibt es Änderungen bei der schriftlichen Prüfung. Die Maturantinnen und Maturanten bekommen eine Stunde mehr Arbeitszeit und es gilt weiterhin die 50/50 Maturanote. Also es zählen 50% der Jahresnote und 50% der Prüfungsnote zusammen. Zusätzlich wird vor der Matura ein Ergänzungsunterricht von bis zu 25 Stunden angeboten.

Streiks als Zeichen der Unzufriedenheit



An etwa 100 Schulen in ganz Österreich wurde aus diesem Grund ein Warnstreik ausgerufen. Viele Schülerinnen und Schüler verließen den Unterricht, um auf sich aufmerksam zu machen. Auch wurde eine Petition gegen die österreichische Schulpolitik ins Leben gerufen. Über 13.000 Unterschriften konnten gesammelt werden. Jedoch erfolglos. Martin Polaschek fixierte anschließend sein Vorhaben in einem Erlass.

Unterschiedliche Meinungen der Maturantinnen und Maturanten

Erleichterungen wie eine freiwillige mündliche Matura dieses Jahr, wäre nur fair. Dieser Jahrgang musste die meisten Hindernisse durch das Homeschooling überwinden,

so eine Maturantin der HBLA Oberwart.

Meiner Meinung nach, sind das keine wirklichen Erleichterungen. Bei uns werden keine Themengebiete gestrichen und mit dem Einbeziehen der Semesternote kann man sich nicht nur verbessern, sondern auch verschlechtern. Und all das wird fixiert, obwohl uns die zwei wichtigsten Jahre durch das Homeschooling fehlen.

spricht ein Maturant der HTL Pinkafeld.

Es ist schlichtweg unfair, den diesjährigen Maturanten nicht die gleichen oder zumindest ähnliche Erleichterungen zu bieten, wie jenen aus den vergangenen beiden Jahrgängen. Wir stehen sowohl unter maximaler psychischer Belastung als auch unter schulischem Leistungsdruck, müssen permanent Masken tragen, was nicht gerade förderlich für die Konzentration ist und bei manchen Schülern zu starken Kopfschmerzen führt, trotz all dem wird Tag für Tag von uns erwartet, Höchstleistungen zu erbringen, als würden wir uns gerade nicht in einer globalen Krise befinden.

so eine Maturantin der HAK/HAS Oberwart.

Ich finde, dass die mündliche Matura in eine zeitgemäße Prüfungsumgebung übertragen werden sollte. Die Prüfungen der vorgezogenen Matura haben gezeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler bestens auf die Matura vorbereitet sind. Trotzdem plädiere ich auch im heurigen Jahr für einen freiwilligen Antritt, da die Absolventen ohnehin mehrfach durch die Coronakrise belastet sind.

meint eine Pädagogin der HBLA Oberwart.