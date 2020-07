"Fühl dich wohl in Jabing" setzt sich weiter fort.

JABING. Die Gemeinde Jabing hat sich seit Jahren als Wohn- und Wohlfühlgemeinde positioniert. "Unter dem Motto "Fühl dich wohl in Jabing" werden wir das auch weiterhin tun. Die demographische Entwicklung gibt uns recht. Wir halten unsere Einwohnerzahl und haben mitunter sogar leichten Zuwachs. Das ist im Südburgenland selten", so Bgm. Günter Valika.

Hausplätze und Reihenhäuser

"Wir haben weitere zehn Hausplätze für Privathäuser erworben. Die Gespräche mit der Kirche sind abgeschlossen, die wasserrechtliche Genehmigung ist noch offen. Die Zusammenarbeit mit Kirchengemeinde und Diözese funktioniert seit vielen Jahren hervorragend", betont Valika.

Auch in Kooperation mit der OSG ist ein weiteres Projekt in Anbahnung. "Vier bis sechs Reihenhäuser sind in Planung. Die Gespräche dazu laufen bereits. Die Zusammenarbeit mit der OSG funktioniert sehr gut. Seit Beginn sind praktisch alle Wohnungen - bislang 39 - immer besetzt. Es gibt auch weiterhin Nachfrage fürs betreubare Wohnen", so der Bürgermeister.

Sanierungen geplant

Über das Kommunalpaket der Bundesregierung wurden Jabing 77.000 Euro zugeteilt. "Diese werden wir in Straßenbeleuchtung, Sanierungsmaßnahmen und Kanal investieren", blickt er auf geplante Vorhaben schon für 2021 in die Zukunft.

Heuer wurden zudem im Gemeindegebiet rund 100 Bäume gestutzt. "Das machen wir alle sechs bis sieben Jahre", so Valika.

Familienbetriebe und Nahversorger

Die Wohngemeinde Jabing hat auch einige engagierte Betriebe. Mit über 18 Jahren Erfahrung punktet der Kfz-Meisterbetrieb von Werkstättenprofi Alfred Saurer mit Abschleppdienst.

Innovativ und modern sorgen seit Kurzem Martin Bogad und Katrin Höfler mit "Wrapcoon" für individuelle Folierung von Möbeln bis zu Fahrzeugen. Auch Malermeister Emanuel Titz zeigt Kreativität bei Fassaden, Raumdesign und Tapeten.

Neben Gastronomie ist auch die Nahversorgung in Jabing gut aufgestellt. Die Bäckerei König versorgt die Bevölkerung mit Brot und Gebäck sowie im Geschäft mit Lebensmitteln und wichtigen Waren des täglichen Gebrauchs. Zudem ist die Gaststube ein beliebter Treffpunkt. "Leider kommen viele der vor allem älteren Stammgäste seit Corona kaum mehr. Ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert und wir wieder viele gemütliche Runden bei uns begrüßen dürfen", meint Gabriele König. Ein weiterer wichtiger Nahversorger ist auch die Tankstelle mit Shop.

Veranstaltungen

25.7.: ASKÖ Schwarz-Weiß-Party

22.8.: Jabing - Olbendorf

5.9.: Jabing - Neuberg

12./13.9.: 120 Jahre FF Jabing

Daten & Fakten

Einwohner: 876 (Juli 2020)

Fläche: 7,78km²

Gemeinderat:

SPÖ 8, PROJABING 5

Anzahl Vereine / Betriebe: 10 / 9

Homepage: www.jabing.at