Wie jedes Jahr in der Weihnachtszeit besuchte der Zonta Club Burgenland das Sozialhaus in Oberwart. Frauen und Kinder, die sich in einer sozialen und finanziellen Notlage befinden, erhalten im Sozialhaus Oberwart eine vorübergehende Wohnmöglichkeit, Beratung und Begleitung. Im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier übergaben Hofrätin Mag.a Ilse Fiala-Thier und Sonja Jandl Weihnachtsgeschenke an Kinder, deren Mütter und an alleinstehende Frauen. Zonta ist eine internationale Organisation berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die sich dafür einsetzen, die Lebenssituation von Frauen in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, beruflicher und gesundheitlicher Hinsicht zu verbessern.

Personen am Foto von links nach rechts

Ilse Fiala-Thier, Zonta Club Burgenland, Wagner Maria, Mitarbeiterin Sozialhaus Oberwart, Heike Altmann, Mitarbeiterin Sozialhaus Oberwart, Janosch Eva, Mitarbeiterin Sozialhaus Oberwart, Sonja Jandl, Zonta Club Burgenland