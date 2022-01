Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte zu einer Fahrzeugbergung aus.

PINKAFELD. Am Vormittag des 21.01.2022 wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mittels Rufempfänger zu einer Fahrzeugbergung nach einem Verkehrsunfall auf die B63 alarmiert.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit einem ELF (Einsatzleitfahrzeug), einem SRF (schweres Rüstfahrzeug), einem RLF (Rüstlöschfahrzeug), einem WLF (Wechselladerfahrzeug) und zwanzig Mann zum Einsatz aus.

Keine Verletzten

Zwei PKW waren in den Unfall verwickelt. Ein PKW, der gerade auf die B63 auffahren wollte, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einen entgegenkommenden PKW. Verletzt wurde bei dem Crash glücklicherweise niemand. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld sicherte gemeinsam mit der Exekutive die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und führte mittels SRF und WLF die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge durch. Auch ausgelaufene Betriebsmittel mussten von der Feuerwehr gebunden werden. Nach ca. einer Stunde konnte wieder eingerückt werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich bei der Exekutive für die gute Zusammenarbeit. Die B63 war für die Dauer der Bergearbeiten für den Verkehr gesperrt.