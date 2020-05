In Österreich sind am heutigen 11. Mai um 20 Uhr - 15.874 Menschen jemals positiv auf Covid-19 getestet worden. 13.836 Personen sind wieder genesen. - Am meisten in Tirol (3.517).

51% aller positiv getesteten Corona-Patienten sind Frauen - 49 % sind Männer. Am stärksten betroffen war die Altersrgruppe zwischen 45-54 Jahren (3.265 jemals bestätigte Fälle)

Aktiv sind noch 1201 an Corona erkrankt. Das ergibt zum Sonntag wieder ein leichtes Minus. Am gestrigen Sonntag wurden nur insgesamt 9 Neuinfektionen bestätigt!

Die meisten Todesfälle hat Wien zu verzeichnen mit 144. Die Altersgruppe die am stärksten davon betroffen ist sind Personen über 84 Jahre (238) gefolgt von der Gruppe 75-84 (222).

56% aller Todesfälle sind Männer - 44 % sind Frauen.

OE24 berichtete gestern:

