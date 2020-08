Aktuell (21.8.2020/12 Uhr) sind 2.772 Personen am Coronavirus infiziert. Seit Anbeginn der Pandemie wurden somit 24.647 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Fälle aufgeteilt auf die einzelnen Bundesländer



Wien - 1.307 Fälle

Oberösterreich - 431 Fälle

Tirol - 285 Fälle

Niederösterreich - 267 Fälle

Salzburg - 150 Fälle

Steiermark - 144 Fälle

Kärnten - 96 Fälle

Voralberg - 65 Fälle

Burgenland - 27 Fälle

Einzig in Kärnten sind die aktuellen Fälle seit 19. August rückläufig (-3) - in jedem anderen Bundesland sind die Infiziertenzahlen gestiegen!

Insgesamt stehen zur Zeit auch 730 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.