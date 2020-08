Aktuell (28. August 17 Uhr) sind in Österreich 3.263 bestätigte Fälle, welche derzeit mit dem Coronavirus infiziert sind. Das ist ein leichter RÜCKGANG zu 27.8. 10 Uhr (da waren 3.311).Seit Anbeginn der Pandemie sind es nun 26.563 Fälle.

Hier die Bundeslandsauflistung der aktuellen Fälle:



Wien - 1.654 Fälle

Oberösterreich - 460 Fälle

Tirol - 335 Fälle

Niederösterreich - 276 Fälle

Steiermark - 214 Fälle

Salzburg - 172 Fälle

Voralberg - 68 Fälle

Kärnten - 45 Fälle

Burgenland - 39 Fälle

Prozentual teilen sich die aktuellen Fälle so auf: 51% männlich, 49% weiblich

22.594 Personen, welche sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind wieder genesen.

733 Fälle werden in der Statistik in Verbindung mit dem Coronavirus gebracht. (57% männlich, 43% weiblich)

218 Todesfälle und somit die meisten Todesfälle verzeichnet Wien, an zweiter Stelle mit 144 ist die Steiermark. Umgekehrt, also die wenigsten Todesfälle hat das Burgenland mit 11 Todesfällen, und am zweitwenigsten Kärnten mit 13 Todesfällen.

Aktuell befinden sich 146 Fälle in stationärer Behandlung und 27 Fälle in intensivmedizinischer Behandlung.